Кондрашов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Кондрашов Иван Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондрашов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Кондрашова Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондрашова Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Кондрашова Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кондрашова Нина
Смерть
Неизвестно