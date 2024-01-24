Кондрашов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашов Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Кондрашов Иван Борисович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондрашов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Кондрашова Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондрашова Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Кондрашова Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондрашова Нина

Смерть
Неизвестно
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