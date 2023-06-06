Русяева Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1962
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962
Отец: Алатырев Петр Захарович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1983
Дочь: Бородавкина Галина Николаевна
Отец ребёнка: Аняев Николай Кузьмич
Рождение ребёнка
26.03.1986
Отец ребёнка: Аняев Николай Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно