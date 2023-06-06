Русяева Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русяева Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1962

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962

Отец: Алатырев Петр Захарович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1983

Дочь: Бородавкина Галина Николаевна

Отец ребёнка: Аняев Николай Кузьмич

Рождение ребёнка
26.03.1986

Сын: Аняев Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Аняев Николай Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аняев Николай Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аняев Николай Кузьмич

Смерть
Неизвестно