(Силина) Дарья Иоакимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1885
Дата смерти11.03.1960
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1885
Отец: Силин Яким
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Могильников Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Могильников Андрей Калистратович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1910
Сын: Могильников Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Могильников Андрей Калистратович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Чернецова (Могильникова) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Могильников Андрей Калистратович
Смерть
11.03.1960