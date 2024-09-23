(Силина) Дарья Иоакимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Силина) Дарья Иоакимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1885

Дата смерти

11.03.1960

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1885

Отец: Силин Яким

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Могильников Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Могильников Андрей Калистратович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Могильников Андрей Калистратович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Могильников Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Могильников Андрей Калистратович

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Чернецова (Могильникова) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Могильников Андрей Калистратович

Смерть
11.03.1960

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