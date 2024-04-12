Мухин Яков Арсеньевич
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Арсений Иванович
Мать: Евдокия Васильевна
Бракосочетание
11.02.1907
Жена: Мухина Мария Евдокимовна
Рождение ребёнка
03.10.1908
Дочь: Пелагея Яковлевна
Мать ребёнка: Мухина Мария Евдокимовна
Рождение ребёнка
10.10.1909
Рождение ребёнка
30.12.1911
Дочь: Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Мухина Мария Евдокимовна
Рождение ребёнка
02.03.1913
Рождение ребёнка
04.03.1915
Рождение ребёнка
08.08.1917
Сын: Мухин Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Мухина Мария Евдокимовна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно