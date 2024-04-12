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Мухин Яков Арсеньевич

Место рождения

Плотница, Калязинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1884 г.р.

Дети

1908 г.р.
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1911 г.р.
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1917 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Арсений Иванович

Мать: Евдокия Васильевна

Плотница, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
11.02.1907

Жена: Мухина Мария Евдокимовна

Рождение ребёнка
03.10.1908

Дочь: Пелагея Яковлевна

Мать ребёнка: Мухина Мария Евдокимовна

Рождение ребёнка
10.10.1909

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мухина Мария Евдокимовна

Рождение ребёнка
30.12.1911

Дочь: Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Мухина Мария Евдокимовна

Рождение ребёнка
02.03.1913

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мухина Мария Евдокимовна

Рождение ребёнка
04.03.1915

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мухина Мария Евдокимовна

Рождение ребёнка
08.08.1917

Сын: Мухин Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Мухина Мария Евдокимовна

Плотница, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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