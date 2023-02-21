Логвинова Пелагея Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Логвинов Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Логвинов Яков Герасимович
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Логвинов Дмитрий Яковлевич
Отец ребёнка: Логвинов Яков Герасимович
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Логвинова Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Логвинов Яков Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно