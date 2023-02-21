Логвинова Пелагея Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логвинова Пелагея Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1809 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Логвинов Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Логвинов Яков Герасимович

Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Логвинов Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Логвинов Яков Герасимович

Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Логвинова Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Логвинов Яков Герасимович

Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логвинов Яков Герасимович

Смерть
Неизвестно
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