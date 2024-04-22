Шмытов Петр Андреевич
Место рождения
Дата рождения03.08.1917 ст.
Дата смерти17.10.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1917 ст.
Отец: Шмытов Андрей Федорович
Бракосочетание
13.09.1947
Жена: Шмытова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
20.04.1948
Дочь: Головкина Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Шмытова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
06.05.1949
Мать ребёнка: Шмытова Ольга Ивановна
Смерть
17.10.1975