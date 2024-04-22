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Шмытов Петр Андреевич

Место рождения

Лакинск, Собинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

03.08.1917 ст.

Дата смерти

17.10.1975

Пол

Мужской

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1917 ст.

Отец: Шмытов Андрей Федорович

Мать: Шмытова Матрона Федоровна

Лакинск, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
13.09.1947

Жена: Шмытова Ольга Ивановна

Лакинск, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
20.04.1948

Дочь: Головкина Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Шмытова Ольга Ивановна

Лакинск, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
06.05.1949

Сын: Шмытов Сергей Петрович

Мать ребёнка: Шмытова Ольга Ивановна

Лакинск, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
17.10.1975
Лакинск, Собинский муниципальный район, Владимирская область
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