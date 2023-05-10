Иванова (Владимирова) Пелагея Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Владимирова) Пелагея Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1911

Дата смерти

10.03.1978

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.10.1939

Сын: Иванов Петр Михайлович

Отец ребёнка: Иванов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Иванов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Иванов Михаил Иванович

Смерть
10.03.1978