Иванова (Владимирова) Пелагея Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1911
Дата смерти10.03.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.10.1939
Отец ребёнка: Иванов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Иванов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Иванов Михаил Иванович
Смерть
10.03.1978