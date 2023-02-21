Кулакова Ирина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулакова Ирина Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Кулаков Владимир Федорович

Отец ребёнка: Кулаков Федор Герасимович

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Калуженок Мария Федоровна

Отец ребёнка: Кулаков Федор Герасимович

Беловодка, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Кулаков Федор Герасимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулаков Федор Герасимович

Смерть
Неизвестно
Беловодка, Полоцкий район, Витебская область
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