Кулакова Ирина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Сын: Кулаков Владимир Федорович
Отец ребёнка: Кулаков Федор Герасимович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Калуженок Мария Федоровна
Отец ребёнка: Кулаков Федор Герасимович
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Кулаков Федор Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно