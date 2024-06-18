Егор Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1783
Дата смерти1847
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Отец: Федор Григорьев
Мать: Прасковья Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Прокофий Егоров
Мать ребёнка: Афимья Васильева
Рождение ребёнка
Между 1810 и 1811
Сын: Никита Егоров
Мать ребёнка: Афимья Васильева
Рождение ребёнка
Между 1814 и 1806
Сын: Стефан Егоров
Мать ребёнка: Афимья Васильева
Рождение ребёнка
1815
Сын: Яков Егоров
Мать ребёнка: Афимья Васильева
Рождение ребёнка
Между 1815 и 1810
Дочь: Марья Егорова
Мать ребёнка: Афимья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Прасковья Егорова
Мать ребёнка: Афимья Васильева
Смерть
1847