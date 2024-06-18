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Егор Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Отец

1757 г.р.

Мать

Около 1756 г.р.

Дети

Около 1804 г.р.
Между 1814 и 1806 г.р.
Между 1815 и 1810 г.р.
Между 1810 и 1811 г.р.
1815 г.р.
Около 1820 г.р.

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: Федор Григорьев

Мать: Прасковья Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Прокофий Егоров

Мать ребёнка: Афимья Васильева

Рождение ребёнка
Между 1810 и 1811

Сын: Никита Егоров

Мать ребёнка: Афимья Васильева

Рождение ребёнка
Между 1814 и 1806

Сын: Стефан Егоров

Мать ребёнка: Афимья Васильева

Рождение ребёнка
1815

Сын: Яков Егоров

Мать ребёнка: Афимья Васильева

Рождение ребёнка
Между 1815 и 1810

Дочь: Марья Егорова

Мать ребёнка: Афимья Васильева

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Прасковья Егорова

Мать ребёнка: Афимья Васильева

Смерть
1847

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