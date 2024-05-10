Гаврюшкин Захарий Иванович 1870 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гаврюшкин Захарий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Гаврюшкин Иван Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губанова (Гаврюшкина) Татьяна Захаровна

Мать ребёнка: Гаврюшкина (Худоногова) Матрёна Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврюшкин Ефрем Захарович

Мать ребёнка: Гаврюшкина (Худоногова) Матрёна Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаврюшкина Анастасия Захаровна

Мать ребёнка: Гаврюшкина (Худоногова) Матрёна Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврюшкин Тит Захарович

Мать ребёнка: Гаврюшкина (Худоногова) Матрёна Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврюшкина (Худоногова) Матрёна Никифоровна

Рождение ребёнка
1898 ст.

Сын: Гаврюшкин Михаил Захарович

Мать ребёнка: Гаврюшкина (Худоногова) Матрёна Никифоровна

Рождение ребёнка
19.06.1904 ст.

Сын: Гаврюшкин Иван Захарович

Мать ребёнка: Гаврюшкина (Худоногова) Матрёна Никифоровна

Рождение ребёнка
12.05.1906 ст.

Сын: Гаврюшкин Максим Захарович

Мать ребёнка: Гаврюшкина (Худоногова) Матрёна Никифоровна

Каптырево, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
30.09.1907 ст.

Сын: Гаврюшкин Павел Захарович

Мать ребёнка: Гаврюшкина (Худоногова) Матрёна Никифоровна

Рождение ребёнка
23.04.1909 ст.

Дочь: (Гаврюшкина) Пелагея Захаровна

Мать ребёнка: Гаврюшкина (Худоногова) Матрёна Никифоровна

Смерть
1944
Каптырево, Шушенский муниципальный район, Красноярский край

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