Гаврюшкин Захарий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1944
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Гаврюшкин Иван Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаврюшкин Ефрем Захарович
Мать ребёнка: Гаврюшкина (Худоногова) Матрёна Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаврюшкина Анастасия Захаровна
Мать ребёнка: Гаврюшкина (Худоногова) Матрёна Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гаврюшкина (Худоногова) Матрёна Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1898 ст.
Сын: Гаврюшкин Михаил Захарович
Мать ребёнка: Гаврюшкина (Худоногова) Матрёна Никифоровна
Рождение ребёнка
19.06.1904 ст.
Мать ребёнка: Гаврюшкина (Худоногова) Матрёна Никифоровна
Рождение ребёнка
12.05.1906 ст.
Сын: Гаврюшкин Максим Захарович
Мать ребёнка: Гаврюшкина (Худоногова) Матрёна Никифоровна
Рождение ребёнка
30.09.1907 ст.
Сын: Гаврюшкин Павел Захарович
Мать ребёнка: Гаврюшкина (Худоногова) Матрёна Никифоровна
Рождение ребёнка
23.04.1909 ст.
Дочь: (Гаврюшкина) Пелагея Захаровна
Мать ребёнка: Гаврюшкина (Худоногова) Матрёна Никифоровна
Смерть
1944