Эмиг Елизавета Барбара (Elisabetha Barbara)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1632
Дата смерти03.08.1689
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1632
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.02.1649
Муж: Эмиг Петер
Рождение ребёнка
15.05.1656
Сын: Эмиг Иоганн Валентин
Отец ребёнка: Эмиг Петер
Германия,Земля Гессен,д. Росдорф (Rosdorf)
Смерть
03.08.1689
Германия,Земля Гессен,д. Росдорф (Rosdorf)