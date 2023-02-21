Эмиг Елизавета Барбара (Elisabetha Barbara) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эмиг Елизавета Барбара (Elisabetha Barbara)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1632

Дата смерти

03.08.1689

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1622 г.р.

Дети

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1632

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.02.1649

Муж: Эмиг Петер

Рождение ребёнка
15.05.1656

Сын: Эмиг Иоганн Валентин

Отец ребёнка: Эмиг Петер

Германия,Земля Гессен,д. Росдорф (Rosdorf)
Смерть
03.08.1689
Германия,Земля Гессен,д. Росдорф (Rosdorf)
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