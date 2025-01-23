Мишина (Раздина) Светлана
Место рожденияг Москва
Дата рождения28.07.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
г Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мишин Олег
Рождение ребёнка
06.07.1985
Сын: Мишин Артем
Отец ребёнка: Мишин Олег
г. Пущино
Рождение ребёнка
02.02.1995
Дочь: (Мишина) Анастасия
Отец ребёнка: Мишин Олег
г Москва