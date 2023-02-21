Ромашкевич Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1970
Сын: Ромашкевич Вячеслав Владимирович
Мать ребёнка: Легович Ирина Андреевна
Рождение ребёнка
02.02.1972
Дочь: Ромашкевич Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Легович Ирина Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область