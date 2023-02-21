Ромашкевич Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ромашкевич Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1970

Сын: Ромашкевич Вячеслав Владимирович

Мать ребёнка: Легович Ирина Андреевна

Рождение ребёнка
02.02.1972

Дочь: Ромашкевич Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Легович Ирина Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
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