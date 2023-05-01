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Черноскутов Валерий Лаврентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1952

Отец: Черноскутов Лаврентий Дмитриевич

Мать: Соколова Надежда Гавриловна

Рождение ребёнка
09.01.1985

Сын: Черноскутов Денис Валерьевич

Мать ребёнка: Ахмедзянова Наталья Гальвовна

Рождение ребёнка
11.11.1986

Сын: Черноскутов Никита Валерьевич

Мать ребёнка: Ахмедзянова Наталья Гальвовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана