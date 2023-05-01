Черноскутов Валерий Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1952
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1952
Рождение ребёнка
09.01.1985
Сын: Черноскутов Денис Валерьевич
Мать ребёнка: Ахмедзянова Наталья Гальвовна
Рождение ребёнка
11.11.1986
Сын: Черноскутов Никита Валерьевич
Мать ребёнка: Ахмедзянова Наталья Гальвовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана