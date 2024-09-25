Иона Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИона Кузьмич

Иона Кузьмич

Место рождения

Мыс, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

16.06.1840

Дата смерти

01.05.1898

Пол

Мужской

Отец

Между 1799 и 1806 г.р.

Мать

Жена

Вычислено 1839 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1840

Отец: Кузьма Парфёнович

Мать: Иринья Фёдоровна

Мыс, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемники - д. Кодобал крестьянин Стефан Иванов, д. Зининской крестьянина Георгия (?) Сергеева жена Феодосия Яковлева
Бракосочетание
07.02.1888 ст.

Жена: Евпраксия Тимофеевна

Мыс, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
У жениха это третий брак. Поручители: д.Борково Алексей Фёдоров, д.Кустово Мегринской волости Макар Васильев Кокушкин. У невесты второй брак. Поручители: д. Климшина Бору Виктор Тарасов, д.Борково Анн... Показать все
Смерть
01.05.1898
Мыс, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.