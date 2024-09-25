Иона Кузьмич
Место рождения
Дата рождения16.06.1840
Дата смерти01.05.1898
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1840
Отец: Кузьма Парфёнович
Мать: Иринья Фёдоровна
Воспреемники - д. Кодобал крестьянин Стефан Иванов, д. Зининской крестьянина Георгия (?) Сергеева жена Феодосия Яковлева
Бракосочетание
07.02.1888 ст.
Жена: Евпраксия Тимофеевна
У жениха это третий брак. Поручители: д.Борково Алексей Фёдоров, д.Кустово Мегринской волости Макар Васильев Кокушкин. У невесты второй брак. Поручители: д. Климшина Бору Виктор Тарасов, д.Борково Анн... Показать все
Смерть
01.05.1898