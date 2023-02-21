Красова (Красова) Анастасия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1896
Сын: Дуров (красова) Андрей Иванович
Отец ребёнка: Красов Иван Лукьянович
Колпна, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Городецкое, Колпнянский муниципальный район, Орловская область