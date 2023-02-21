Красова (Красова) Анастасия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красова (Красова) Анастасия Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1896

Сын: Дуров (красова) Андрей Иванович

Отец ребёнка: Красов Иван Лукьянович

Колпна, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красов Иван Лукьянович

Смерть
Неизвестно
Городецкое, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
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