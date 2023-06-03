Чебакова Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти26.02.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чебаков Николай Никифорович
Отец ребёнка: Чебаков Никифор Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чебаков Александр Никифорович
Отец ребёнка: Чебаков Никифор Сергеевич
Смерть
26.02.1954