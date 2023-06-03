Чебакова Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чебакова Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

26.02.1954

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чебаков Николай Никифорович

Отец ребёнка: Чебаков Никифор Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чебаков Александр Никифорович

Отец ребёнка: Чебаков Никифор Сергеевич

Смерть
26.02.1954