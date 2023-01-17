Ефимочкина (Косова) Нина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимочкина (Косова) Нина Григорьевна

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Место рождения

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Касов Григорий Федосьевич

Мать: Касова Агафья Григорьевна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.09.1939

Дочь: Воробьёва Зинаида Кузьминична

Отец ребёнка: Ефимочкин Кузьма (Косьма) Васильевич

Рождение ребёнка
1941

Сын: Ефимочкин Александр Кузьмич

Отец ребёнка: Ефимочкин Кузьма (Косьма) Васильевич

Рождение ребёнка
08.07.1948

Дочь: Бочёнкова Валентина Кузьминична

Отец ребёнка: Ефимочкин Кузьма (Косьма) Васильевич

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ефимочкин Кузьма (Косьма) Васильевич

Смерть
Неизвестно
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