Ефимочкина (Косова) Нина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1917
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Рождение ребёнка
07.09.1939
Дочь: Воробьёва Зинаида Кузьминична
Отец ребёнка: Ефимочкин Кузьма (Косьма) Васильевич
Рождение ребёнка
1941
Сын: Ефимочкин Александр Кузьмич
Отец ребёнка: Ефимочкин Кузьма (Косьма) Васильевич
Рождение ребёнка
08.07.1948
Дочь: Бочёнкова Валентина Кузьминична
Отец ребёнка: Ефимочкин Кузьма (Косьма) Васильевич
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ефимочкин Кузьма (Косьма) Васильевич
Смерть
Неизвестно