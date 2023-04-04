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(Бесчастная) Нина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1912

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1912

Отец: Бесчастный/безчастный Стефан

Мать: Безчастная Анна

Работа или профессия
1944
Елец, город Елец, Липецкая область
Минимум с 1944 по 1947
Работа или профессия
1965
Москва, город федерального значения Москва
минимум с 1959 по 1965
Работа или профессия
Неизвестно
учитель физики
Образование
Неизвестно
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Пединститут
Смерть
2008