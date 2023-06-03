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Васильев Ярослав Владиславович
Васильев Ярослав Владиславович
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Древо
Место рождения
Омск
, город Омск, Омская область
Дата рождения
03.06.2023
Пол
Мужской
Отец
Васильев Владислав Дмитриевич
1995 г.р.
Мать
Кулешова Наталья Федоровна
Дети
Не указаны
Добавил:
НД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.2023
Отец:
Васильев Владислав Дмитриевич
Мать:
Кулешова Наталья Федоровна
Омск
, город Омск, Омская область
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