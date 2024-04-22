(Иванова) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Иванова) Анастасия Ивановна

Место рождения

Замошье, Старорусский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1911

Дата смерти

08.09.1938

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

Добавил:

ОЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Замошье, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
11.09.1933

Муж: Герасимов Николай Иванович

Верёхново, Волотовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
01.07.1936

Сын: Герасимов Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Герасимов Николай Иванович

Тайцы, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
08.09.1938
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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