(Иванова) Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смерти08.09.1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Бракосочетание
11.09.1933
Верёхново, Волотовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
01.07.1936
Сын: Герасимов Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Герасимов Николай Иванович
Тайцы, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
08.09.1938
Похороны
Неизвестно