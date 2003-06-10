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(Чернецова) Лика Артемовна
(Чернецова) Лика Артемовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.06.2003
Пол
Женский
Отец
Чернецов Артем Анатольевич
1974 г.р.
Мать
Чернецова (Шаханова) Елена Леонтьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ОМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.2003
Отец:
Чернецов Артем Анатольевич
Мать:
Чернецова Елена Леонтьевна
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