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Плаксин Иван Владимирович

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Место рождения

Пешая Слобода, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ОЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Плаксин Владимир

Мать: не указана

Пешая Слобода, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Плаксина Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Плаксина Анисья Дмитриевна

Пешая Слобода, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Плаксин Василий Иванович

Мать ребёнка: Плаксина Анисья Дмитриевна

Пешая Слобода, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Плаксин Петр Иванович

Мать ребёнка: Плаксина Анисья Дмитриевна

Пешая Слобода, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Шумилина Александра Ивановна

Мать ребёнка: Плаксина Анисья Дмитриевна

Рождение ребёнка
27.07.1927

Дочь: Смагина Вера Ивановна

Мать ребёнка: Плаксина Анисья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1931

Сын: Плаксин Виктор Иванович

Мать ребёнка: Плаксина Анисья Дмитриевна

Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Плаксина Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Плаксина Анисья Дмитриевна

Пешая Слобода, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плаксина Анисья Дмитриевна

Смерть
1941
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