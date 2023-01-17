Плаксин Иван Владимирович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Плаксин Владимир
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Плаксина Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Плаксина Анисья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Плаксина Анисья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Плаксина Анисья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Шумилина Александра Ивановна
Мать ребёнка: Плаксина Анисья Дмитриевна
Рождение ребёнка
27.07.1927
Дочь: Смагина Вера Ивановна
Мать ребёнка: Плаксина Анисья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1931
Мать ребёнка: Плаксина Анисья Дмитриевна
Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Плаксина Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Плаксина Анисья Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1941