Карев Михаил Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарев Михаил Григорьевич

Карев Михаил Григорьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карев Григорий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1918

Сын: Карев Семен Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карева Дуся

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карев Николай

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карева Маня

Мать ребёнка: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close