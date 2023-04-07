Михаил Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

1781

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Семен Исаевич

Мать: Гликерия Григорьевна

Рождение ребёнка
1765

Сын: Василий Михайлович

Мать ребёнка: Устинья Михайловна

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Дарья Михайловна

Мать ребёнка: Устинья Михайловна

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Устинья Михайловна

Рождение ребёнка
1775

Сын: Николай Михайлович

Мать ребёнка: Устинья Михайловна

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Мавра Михайловна

Мать ребёнка: Устинья Михайловна

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Прасковья Михайловна

Мать ребёнка: Устинья Михайловна

Рождение ребёнка
1779

Сын: Федор Михайлович

Мать ребёнка: Устинья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья Михайловна

Смерть
1781