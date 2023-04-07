Михаил Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смерти1781
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Семен Исаевич
Мать: Гликерия Григорьевна
Рождение ребёнка
1765
Сын: Василий Михайлович
Мать ребёнка: Устинья Михайловна
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Устинья Михайловна
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Устинья Михайловна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Николай Михайлович
Мать ребёнка: Устинья Михайловна
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Мавра Михайловна
Мать ребёнка: Устинья Михайловна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Прасковья Михайловна
Мать ребёнка: Устинья Михайловна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Федор Михайлович
Мать ребёнка: Устинья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья Михайловна
Смерть
1781