Некрасова (Некрасова) Анна Александрова
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смерти19.01.1852
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Бракосочетание
30.01.1827
Рождение ребёнка
01.09.1827
Отец ребёнка: Некрасов Николай Иванович
Рождение ребёнка
14.08.1828
Сын: Некрасов Александр Николаев
Отец ребёнка: Некрасов Николай Иванович
Рождение ребёнка
15.07.1829
Дочь: Марья Николаевна
Отец ребёнка: Некрасов Николай Иванович
Рождение ребёнка
29.10.1830
Отец ребёнка: Некрасов Николай Иванович
Рождение ребёнка
01.05.1833
Отец ребёнка: Некрасов Николай Иванович
Рождение ребёнка
14.12.1835
Отец ребёнка: Некрасов Николай Иванович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Некрасов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Некрасов Николай Иванович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Некрасов Николай Иванович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Федосья Николаевна
Отец ребёнка: Некрасов Николай Иванович
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Некрасов Николай Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.01.1852
Причина смерти: водянкою