Некрасова (Некрасова) Анна Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Некрасова) Анна Александрова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

19.01.1852

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: Некрасова Татьяна Самсонова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
30.01.1827

Муж: Некрасов Николай Иванович

Рождение ребёнка
01.09.1827

Сын: Некрасов Яков Николаев

Отец ребёнка: Некрасов Николай Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.08.1828

Сын: Некрасов Александр Николаев

Отец ребёнка: Некрасов Николай Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.07.1829

Дочь: Марья Николаевна

Отец ребёнка: Некрасов Николай Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.10.1830

Сын: Некрасов Михаил Николаев

Отец ребёнка: Некрасов Николай Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.05.1833

Сын: Некрасов Петр Николаевич

Отец ребёнка: Некрасов Николай Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.12.1835

Сын: Некрасов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Некрасов Николай Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Некрасов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Некрасов Николай Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Некрасов Николай Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Федосья Николаевна

Отец ребёнка: Некрасов Николай Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Некрасов Илья Николаевич

Отец ребёнка: Некрасов Николай Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
19.01.1852
Причина смерти: водянкою