Ионин Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ионин Николай Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ионина (Третьякова) Мария Андреевна

Рождение ребёнка
1871

Сын: Ионин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Ионина (Третьякова) Мария Андреевна

Рождение ребёнка
23.04.1874

Сын: Ионин Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Ионина (Третьякова) Мария Андреевна

Смерть
Неизвестно

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