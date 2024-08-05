Ионин Николай Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1871
Сын: Ионин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Ионина (Третьякова) Мария Андреевна
Рождение ребёнка
23.04.1874
Мать ребёнка: Ионина (Третьякова) Мария Андреевна
Смерть
Неизвестно