Лопанов Павел Маркианович
Место рождения
Дата рождения1896 или 1892
Дата смерти1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896 или 1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1925
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1929
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1934
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
С 15.06.1942 по 31.07.1942
Род войск: Пехота Воинское звание: Рядовой Призван 15.06.1942 года Илекским РВК. Был признан ограниченно годным и в 20.06.1942 года направлен в звании рядового в роту тылового обслуживания 1 стрелково... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1961
Похороны
Неизвестно