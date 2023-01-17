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Лопанов Павел Маркианович

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Место рождения

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1896 или 1892

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896 или 1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.01.1925

Сын: Лопанов Георгий Павлович

Мать ребёнка: не указана

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.10.1929

Сын: Лопанов Аким Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1934

Сын: Лопанов Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: не указана

Военная служба
С 15.06.1942 по 31.07.1942
Род войск: Пехота Воинское звание: Рядовой Призван 15.06.1942 года Илекским РВК. Был признан ограниченно годным и в 20.06.1942 года направлен в звании рядового в роту тылового обслуживания 1 стрелково... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
1961
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Похороны
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
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