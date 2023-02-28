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Суханова Галина Васильевна

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

05.05.1938

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1938

Отец: Суханов Василий Иванович

Мать: Суханова Клавдия Андреевна

Кострома, город Кострома, Костромская область
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