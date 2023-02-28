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Суханова Галина Васильевна
Суханова Галина Васильевна
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Место рождения
Кострома
, город Кострома, Костромская область
Дата рождения
05.05.1938
Пол
Женский
Отец
Суханов Василий Иванович
1914 г.р.
Мать
Суханова Клавдия Андреевна
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1938
Отец:
Суханов Василий Иванович
Мать:
Суханова Клавдия Андреевна
Кострома
, город Кострома, Костромская область
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