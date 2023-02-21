Моклокова Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моклокова Авдотья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1762 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Моклоков Родион Фёдорович

Отец ребёнка: Моклоков Фёдор Егорович

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Моклокова Авдотья Фёдоровна

Отец ребёнка: Моклоков Фёдор Егорович

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Моклокова Марина Фёдоровна

Отец ребёнка: Моклоков Фёдор Егорович

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Моклокова Акулина Фёдоровна

Отец ребёнка: Моклоков Фёдор Егорович

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моклоков Фёдор Егорович

Смерть
Неизвестно
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