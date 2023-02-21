Моклокова Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Моклоков Родион Фёдорович
Отец ребёнка: Моклоков Фёдор Егорович
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Моклокова Авдотья Фёдоровна
Отец ребёнка: Моклоков Фёдор Егорович
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Моклокова Марина Фёдоровна
Отец ребёнка: Моклоков Фёдор Егорович
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Моклокова Акулина Фёдоровна
Отец ребёнка: Моклоков Фёдор Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно