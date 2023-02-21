Войнова Александра Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1923
Дочь: Войнова Марина Григорьевна
Отец ребёнка: Войнов Григорий
Место жительства
Неизвестно
Новопетровское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно