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Федот Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Петр

Мать: Ирина Савельева

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Дарья Федотова

Мать ребёнка: Настасья Мартынова

Рождение ребёнка
1777

Сын: Арефий Федотов

Мать ребёнка: Настасья Мартынова

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Марфа Федотова

Мать ребёнка: Настасья Мартынова

Рождение ребёнка
1784

Сын: Тибутев Михаил Федотов

Мать ребёнка: Настасья Мартынова

Рождение ребёнка
1784

Сын: Архип Федотов

Мать ребёнка: Настасья Мартынова

Рождение ребёнка
1792

Сын: Наум Федотов

Мать ребёнка: Настасья Мартынова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Мартынова

Смерть
1818
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