Федот Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смерти1818
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Петр
Мать: Ирина Савельева
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Дарья Федотова
Мать ребёнка: Настасья Мартынова
Рождение ребёнка
1777
Сын: Арефий Федотов
Мать ребёнка: Настасья Мартынова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Марфа Федотова
Мать ребёнка: Настасья Мартынова
Рождение ребёнка
1784
Мать ребёнка: Настасья Мартынова
Рождение ребёнка
1784
Сын: Архип Федотов
Мать ребёнка: Настасья Мартынова
Рождение ребёнка
1792
Сын: Наум Федотов
Мать ребёнка: Настасья Мартынова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Мартынова
Смерть
1818