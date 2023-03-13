Полянский Евгений Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полянский Евгений Валентинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1956

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1932 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1956

Отец: Полянский Валентин Константинович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.02.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.06.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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