Полянский Евгений Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1956
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1956
Отец: Полянский Валентин Константинович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.02.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.06.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно