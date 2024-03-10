Феврония Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.09.1880
Дочь: Тетеревятникова Лизавета Архипова
Отец ребёнка: Тетеревятников Архипъ
Рождение ребёнка
1882
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тетеревятников Архипъ
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Тетеревятникова Наталия
Отец ребёнка: Тетеревятников Архипъ
Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тетеревятников Архипъ
Смерть
Неизвестно
г. Орск Оренбургской губернии