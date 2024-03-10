Феврония Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феврония Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

1880 г.р.
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1889 г.р.
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Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.09.1880

Дочь: Тетеревятникова Лизавета Архипова

Отец ребёнка: Тетеревятников Архипъ

Рождение ребёнка
1882

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тетеревятников Архипъ

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Тетеревятникова Наталия

Отец ребёнка: Тетеревятников Архипъ

Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тетеревятников Архипъ

Смерть
Неизвестно
г. Орск Оренбургской губернии
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