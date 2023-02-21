Ёлкин Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЁлкин Владимир Николаевич

Ёлкин Владимир Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1961

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.07.1984

Дочь: Сударчикова Софья Владимировна

Мать ребёнка: Ёлкина Татьяна Валентиновна

Рождение ребёнка
20.08.1988

Сын: Ёлкин Георгий Владимирович

Мать ребёнка: Ёлкина Татьяна Валентиновна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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