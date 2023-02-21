Ёлкин Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.07.1984
Дочь: Сударчикова Софья Владимировна
Мать ребёнка: Ёлкина Татьяна Валентиновна
Рождение ребёнка
20.08.1988
Сын: Ёлкин Георгий Владимирович
Мать ребёнка: Ёлкина Татьяна Валентиновна
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно