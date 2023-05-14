Алексеев Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1963

Отец: не указан

Мать: Силаева Светлана Егоровна