Афанасьева (Романова) Ольга Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1973
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1973
Отец: Романов Евгений Владимирович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.07.1996
Сын: Афанасьев Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
17.01.2017
Дочь: Афанасьева Алиса Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афанасьев Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: не указан