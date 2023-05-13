Афанасьева (Романова) Ольга Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева (Романова) Ольга Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1973

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1973

Отец: Романов Евгений Владимирович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.07.1996

Сын: Афанасьев Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
17.01.2017

Дочь: Афанасьева Алиса Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанасьев Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: не указан