Мотанцев Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1941 и 1945
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мотанцев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мотанцев Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Мотанцева Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Мотанцева Евгения Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1941 и 1945
Причина смерти: На войне