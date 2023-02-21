Мотанцев Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мотанцев Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1941 и 1945

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мотанцев Иван

Мать: Мотанцева Анна Евлентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мотанцев Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Мотанцева Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Мотанцева Евгения Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мотанцева Евгения Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1941 и 1945
Причина смерти: На войне
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