Колачева Надежда Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колачева Надежда Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Барашкова Марфа Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Витя

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алик

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Айта

Отец ребёнка: не указан

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