Колачева Надежда Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Барашкова Марфа Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Витя
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алик
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Айта
Отец ребёнка: не указан