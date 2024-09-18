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Луцкий Слава Васильевич

Место рождения

Пинск, Брестская область

Дата рождения

02.01.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1941

Отец: Луцкин Василий Денисович

Мать: Луцкина (Шавковская) Ульяна Васильевна

Пинск, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луцкая (Терентьева) Анна Николаевна

Бракосочетание
21.07.1962

Жена: Луцкая (Терентьева) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
23.06.1963

Дочь: Худякова (Луцкая) Тамара Славовна

Мать ребёнка: Луцкая (Терентьева) Анна Николаевна

Лида, Лидский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
27.05.1977

Дочь: Коваленко (Луцкая) Татьяна Славовна

Мать ребёнка: Луцкая (Терентьева) Анна Николаевна

Смерть
Неизвестно

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