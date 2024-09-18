Луцкий Слава Васильевич
Место рождения
Дата рождения02.01.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
21.07.1962
Рождение ребёнка
23.06.1963
Дочь: Худякова (Луцкая) Тамара Славовна
Мать ребёнка: Луцкая (Терентьева) Анна Николаевна
Лида, Лидский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
27.05.1977
Дочь: Коваленко (Луцкая) Татьяна Славовна
Мать ребёнка: Луцкая (Терентьева) Анна Николаевна
Смерть
Неизвестно