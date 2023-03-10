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(Коврижных) Ксения
(Коврижных) Ксения
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1789
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Коврижных Карп
1757 г.р.
Мать
Ефросиния Потапова
1749 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец:
Коврижных Карп
Мать:
Ефросиния Потапова
Смерть
Неизвестно
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