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Подкорытов Григорий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829 ст.

Отец: Подкорытов Иван Егорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.10.1850 ст.

Сын: Подкорытов Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Подкорытова Наталья Ивановна

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
?.12.1851

Дочь: Аполлинария Григорьевна

Мать ребёнка: Подкорытова Наталья Ивановна

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
?.09.1853 ст.

Дочь: Пелагея Григорьевна

Мать ребёнка: Подкорытова Наталья Ивановна

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1856 ст.

Дочь: Елена Григорьевна

Мать ребёнка: Подкорытова Наталья Ивановна

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подкорытова Наталья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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