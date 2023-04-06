Егорьичева (Шишакова) Александра Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Шишаков Алексей Федоров
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1849
Жених - села Великого крестьянин Александр Дмитриев Егорьичев, православного исповедания, первым браком, 19 лет. Невеста - Александра Алексеева, того же села дочь после бываго крестьянина Алексея Федо... Показать все
Рождение ребёнка
1852
Сын: Егорьичев Павел Александров
Отец ребёнка: Егорьичев Александр Дмитриев
Рождение ребёнка
1856
Сын: Егорьичев Василий Александров
Отец ребёнка: Егорьичев Александр Дмитриев
Рождение ребёнка
10.04.1859
Сын: Егорьичев Иван Александров
Отец ребёнка: Егорьичев Александр Дмитриев
Смерть
Неизвестно