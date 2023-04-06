Егорьичева (Шишакова) Александра Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорьичева (Шишакова) Александра Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Шишаков Алексей Федоров

Мать: не указана

Бракосочетание
04.11.1849

Муж: Егорьичев Александр Дмитриев

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених - села Великого крестьянин Александр Дмитриев Егорьичев, православного исповедания, первым браком, 19 лет. Невеста - Александра Алексеева, того же села дочь после бываго крестьянина Алексея Федо... Показать все
Рождение ребёнка
1852

Сын: Егорьичев Павел Александров

Отец ребёнка: Егорьичев Александр Дмитриев

Рождение ребёнка
1856

Сын: Егорьичев Василий Александров

Отец ребёнка: Егорьичев Александр Дмитриев

Рождение ребёнка
10.04.1859

Сын: Егорьичев Иван Александров

Отец ребёнка: Егорьичев Александр Дмитриев

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно