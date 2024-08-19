Яшина (Мартьянова) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яшина (Мартьянова) Наталья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1986 г.р.

Дети

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Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яшин Алексей Константинович

Место жительства
Неизвестно
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.09.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яшин Алексей Константинович

Рождение ребёнка
09.04.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яшин Алексей Константинович

Рождение ребёнка
09.04.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яшин Алексей Константинович

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