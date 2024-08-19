Яшина (Мартьянова) Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.09.2010
Рождение ребёнка
09.04.2020
Рождение ребёнка
09.04.2020