Панкратова Зоя Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панкратов Вячеслав Николаевич
Отец ребёнка: Панкратов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панкратов Валерий Николаевич
Отец ребёнка: Панкратов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Панкратов Николай
Смерть
Неизвестно