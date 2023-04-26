Панкратова Зоя Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкратова Зоя Ефремовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панкратов Вячеслав Николаевич

Отец ребёнка: Панкратов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панкратов Валерий Николаевич

Отец ребёнка: Панкратов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панкратов Николай

Смерть
Неизвестно