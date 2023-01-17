Смирнов Михаил Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Михаил Павлович

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Место рождения

Афанасьево, Мантуровский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

20.10.1897

Дата смерти

26.02.1939

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Афанасьево, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1897
Афанасьево, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
26.02.1939
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