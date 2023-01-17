Смирнов Михаил Павлович
Место рождения
Дата рождения20.10.1897
Дата смерти26.02.1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1897
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
26.02.1939