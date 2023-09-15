(Шеромова) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шеромова) Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Екатерина Иванвна

Отец ребёнка: Шеромов Иван Аввакумович

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Шеромов Иван Аввакумович

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Евдокия Иванвна

Отец ребёнка: Шеромов Иван Аввакумович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Шеромов Иван Аввакумович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеромов Иван Аввакумович

Смерть
Неизвестно
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