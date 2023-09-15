(Шеромова) Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Екатерина Иванвна
Отец ребёнка: Шеромов Иван Аввакумович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Шеромов Иван Аввакумович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Евдокия Иванвна
Отец ребёнка: Шеромов Иван Аввакумович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Шеромов Иван Аввакумович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно