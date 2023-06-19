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Калинин Константин Романович

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Место рождения

Коптелово, Алапаевское, Свердловская область

Дата рождения

05.06.1927

Дата смерти

05.09.1985

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1927

Отец: Калинин Роман Кузьмич

Мать: Калинина Елизавета

Коптелово, Алапаевское, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.09.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тамара Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тамара Дмитриевна

Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
В браке не были
Смерть
05.09.1985
Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область