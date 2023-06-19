Калинин Константин Романович
Место рождения
Дата рождения05.06.1927
Дата смерти05.09.1985
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1927
Отец: Калинин Роман Кузьмич
Мать: Калинина Елизавета
Рождение ребёнка
07.09.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тамара Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тамара Дмитриевна
В браке не были
Смерть
05.09.1985