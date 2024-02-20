Вовк Афанасий Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вовк Афанасий Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1927

Дата смерти

Около ?.03.1990

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

Дети

1952 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1927

Отец: Вовк Никита Максимович

Мать: Вовк Анна Ульяновна

Рождение ребёнка
25.05.1952

Дочь: Ардеулова Лидия

Мать ребёнка: Вовк Ефросиния Антоновна

Рождение ребёнка
18.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вовк Ефросиния Антоновна

Смерть
Около ?.03.1990
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