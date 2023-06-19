Рязанцев Самойла Иванов
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Бракосочетание
31.01.1883
Witnesses:Кретовки: Захар Рязанцев и Симон Красников. Андреевки: Петр и Аким Красовы
Рождение ребёнка
?.09.1886
Мать ребёнка: Рязанцева Анастасия Ларионова
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Гликерья Самойлова
Мать ребёнка: Рязанцева Анастасия Ларионова
Рождение ребёнка
30.09.1897
Сын: Рязанцев Григорий Самойлов
Мать ребёнка: Рязанцева Анастасия Ларионова
Бракосочетание
04.02.1898
Смерть
Неизвестно