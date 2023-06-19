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Рязанцев Самойла Иванов

Место рождения

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Рязанцев Иван Сергеевич

Мать: Рязанцева Агриппина Тимофеева

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
31.01.1883

Жена: Рязанцева Анастасия Ларионова

Андреевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Witnesses:Кретовки: Захар Рязанцев и Симон Красников. Андреевки: Петр и Аким Красовы
Рождение ребёнка
?.09.1886

Сын: Рязанцев Аким Самойлов

Мать ребёнка: Рязанцева Анастасия Ларионова

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Гликерья Самойлова

Мать ребёнка: Рязанцева Анастасия Ларионова

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
30.09.1897

Сын: Рязанцев Григорий Самойлов

Мать ребёнка: Рязанцева Анастасия Ларионова

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
04.02.1898

Жена: Рязанцева Матрона Артамонова

Андреевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно